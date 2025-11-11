Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Autofahrer stirbt eine Woche nach Unfall an „Dänkritzer Schmiede“

Ein Mann ist knapp eine Woche nach einem Unfall in Dänkritz in einer Klinik gestorben.
Ein Mann ist knapp eine Woche nach einem Unfall in Dänkritz in einer Klinik gestorben. Bild: Symbolfoto: Boris Rössler/dpa
Ein Mann ist knapp eine Woche nach einem Unfall in Dänkritz in einer Klinik gestorben.
Ein Mann ist knapp eine Woche nach einem Unfall in Dänkritz in einer Klinik gestorben. Bild: Symbolfoto: Boris Rössler/dpa
Werdau
Autofahrer stirbt eine Woche nach Unfall an „Dänkritzer Schmiede“
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Straße zwischen Zwickau und Crimmitschau ist vor einer Woche ein Mann gegen einen Baum gefahren. Er starb nun in einer Klinik.

Dänkritz.

Knapp eine Woche nach einem Unfall ohne weitere Beteiligte nahe der „Dänkritzer Schmiede“ im gleichnamigen Ortsteil von Neukirchen ist ein 46-jähriger Mann in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls gestorben. Wie die Polizeidirektion Zwickau am Dienstag mitteilte, war der Mann gegen 14.10 Uhr mit einem Opel auf der Crimmitschauer Straße Richtung Crimmitschau unterwegs und kam auf Höhe der Bushaltestelle „Dänkritzer Schmiede“ aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr über den Fußweg und eine Wiese, bevor er gegen einen Baum prallte. Der Opel-Fahrer war mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er nun starb. (kru)

