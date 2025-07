Bahn-Ausbau zwischen Crimmitschau und Gößnitz: Weitere Details zu Vorhaben am Info-Tag für Anwohner

Bald rollen Züge schneller, doch vorher wird es laut und eng: Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke treten in eine heikle Phase. Anwohner sollen erfahren, was sie in den kommenden Monaten erwartet.

Halbzeit beim Ausbau der Bahnstrecke Crimmitschau–Ponitz–Gößnitz: Noch bis November 2026 wird dieser Teil der Sachsen-Franken-Magistrale erneuert, damit Personenzüge künftig mit bis zu 160 km/h fahren können. Ab Oktober startet dafür ein neuer Abschnitt der Arbeiten, der eine vorherige komplette Sperrung der Strecke erfordert. „Wir...