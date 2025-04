Bei Kellereinbruch in Werdau unter anderem Fahrrad gestohlen

Der Einbruch ereignete sich zwischen Montagmittag und Dienstagvormittag an der Holzstraße.

Werdau.

In den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Holzstraße in Werdau sind in der Zeit zwischen Montag, gegen 13 Uhr, und Dienstag, gegen 11 Uhr, Unbekannte eingedrungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, öffneten die Täter dort gewaltsam drei Kellerabteile, beschädigten diverse Gegenstände und entwendeten unter anderem ein Fahrrad der Marke Scott, Typ Aspect 950 in grün. Es sei Sachschaden von 820 Euro entstanden. Der Wert der gestohlenen Gegenstände betrage zusammen 535 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, ein entsprechendes Fahrrad gesehen oder zum Kauf angeboten bekommen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 entgegen. (mib)