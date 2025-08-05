Berufliches Schulzentrum Werdau im Wandel: Sanierung bringt moderne Technik und mehr Barrierefreiheit

Die Bildungseinrichtung des Landkreises Zwickau wird in den kommenden vier Jahren für mehr als neun Millionen Euro saniert.

Das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft, Gesundheit und Technik (BSZ) an der Schloßstraße in Werdau wird in den kommenden vier Jahren auf Vordermann gebracht. In den Sommerferien begannen die umfangreichen Sanierungsarbeiten in Regie des Landkreises Zwickau, die rund 9,1 Millionen Euro kosten werden. „Knapp vier Millionen Euro der Bausumme...