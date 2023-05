Beschwerde hat Erfolg: Oberverwaltungsgericht hebt Abrissstopp für Bahnhof in Werdau auf

Überraschende Wende im juristischen Streit um den Abriss des Bahnhofs in Werdau. Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hat einen Beschluss des Verwaltungsgerichts in Chemnitz korrigiert. Damit wurde auf eine vom Werdauer Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) eingereichte Beschwerde reagiert. "Ein Stopp für die Abrissarbeiten des...