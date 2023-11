Betrunkener fährt in Werdau gegen Kübel und gibt Führerschein ab

Am Kaufland in Steinpleis ist ein Mann am Donnerstagabend gegen ein Hindernis gefahren und hat es unbemerkt mehrere Meter mitgeschleift.

Steinpleis. Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Donnerstagabend in Steinpleis mit seinem Nissan einen Kübel gerammt und diesen offenbar unbemerkt mehrere Meter mitgeschleift. Laut Polizei hatte sich ein Zeuge gemeldet, der den Vorfall auf dem Parkplatz des Kauflands an der Stiftstraße gegen 17.45 Uhr beobachtet hatte. Ein Alkomattest bei dem besagten Autofahrer ergab einen Wert von knapp einem Promille Alkohol. Der 69-Jährige musste zur Blutprobe und seinen Fahrzeugschlüssel der Polizei aushändigen. Seinen Führerschein gab er laut Polizei im Nachgang freiwillig ab. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. An seinem Pkw sowie dem Betonkübel war ein Sachschaden von rund 1300 Euro entstanden. (kru)