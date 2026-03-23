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Josepha und Willy Gossmann (vorn) und Alexandra und Christian Heß genossen am Sonntag gemeinsam mit ihren Kindern das schöne Wetter im Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“.
Josepha und Willy Gossmann (vorn) und Alexandra und Christian Heß genossen am Sonntag gemeinsam mit ihren Kindern das schöne Wetter im Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“. Foto: Ralph Köhler
Die neuen Betreiber Jeanette Staps und Sascha Winkler waren begeistert von der Resonanz auf die Biergarteneröffnung.
Die neuen Betreiber Jeanette Staps und Sascha Winkler waren begeistert von der Resonanz auf die Biergarteneröffnung. Foto: Ralph Köhler
Die Männer der Gruppe „Betreutes Trinken“ verbrachten lustige Stunden in Dänkritz. Und waren erfreut über die Bierpreise.
Die Männer der Gruppe „Betreutes Trinken“ verbrachten lustige Stunden in Dänkritz. Und waren erfreut über die Bierpreise. Foto: Ralph Köhler
Josepha und Willy Gossmann (vorn) und Alexandra und Christian Heß genossen am Sonntag gemeinsam mit ihren Kindern das schöne Wetter im Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“.
Josepha und Willy Gossmann (vorn) und Alexandra und Christian Heß genossen am Sonntag gemeinsam mit ihren Kindern das schöne Wetter im Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“. Foto: Ralph Köhler
Die neuen Betreiber Jeanette Staps und Sascha Winkler waren begeistert von der Resonanz auf die Biergarteneröffnung.
Die neuen Betreiber Jeanette Staps und Sascha Winkler waren begeistert von der Resonanz auf die Biergarteneröffnung. Foto: Ralph Köhler
Die Männer der Gruppe „Betreutes Trinken“ verbrachten lustige Stunden in Dänkritz. Und waren erfreut über die Bierpreise.
Die Männer der Gruppe „Betreutes Trinken“ verbrachten lustige Stunden in Dänkritz. Und waren erfreut über die Bierpreise. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“ in Westsachsen eröffnet: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Jeanette Staps und Sascha Winkler aus Blankenhain haben die Traditionsgaststätte zwischen Crimmitschau und Zwickau wiederbelebt. Zum Eröffnungswochenende kamen die Besucher in Scharen.

So voll wie am Sonntagmittag war der große Parkplatz an der „Dänkritzer Schmiede“ schon lange nicht mehr. Autos reihten sich dicht an dicht, und ein Blick auf die Kennzeichen verriet: Die Gäste kamen nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung. Auch Besucher aus Chemnitz, Gera, Hohenstein-Ernstthal und Jena hatten sich auf den Weg gemacht, um...
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