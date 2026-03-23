Biergarten der „Dänkritzer Schmiede“ in Westsachsen eröffnet: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen“

Jeanette Staps und Sascha Winkler aus Blankenhain haben die Traditionsgaststätte zwischen Crimmitschau und Zwickau wiederbelebt. Zum Eröffnungswochenende kamen die Besucher in Scharen.

So voll wie am Sonntagmittag war der große Parkplatz an der „Dänkritzer Schmiede“ schon lange nicht mehr. Autos reihten sich dicht an dicht, und ein Blick auf die Kennzeichen verriet: Die Gäste kamen nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung. Auch Besucher aus Chemnitz, Gera, Hohenstein-Ernstthal und Jena hatten sich auf den Weg gemacht, um...