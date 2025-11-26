Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bürokratie stoppt Notarzt mit 69: Ruhestand wird Lauterbacher zum Verhängnis

Da war die Welt noch in Ordnung: Jürgen Henneberg im Einsatz. Bürokratische Hürden lassen eine Weiterbeschäftigung als Notarzt nicht mehr zu.
Da war die Welt noch in Ordnung: Jürgen Henneberg im Einsatz. Bürokratische Hürden lassen eine Weiterbeschäftigung als Notarzt nicht mehr zu. Bild: Roland Wagner
Jürgen Henneberg hat zwar nun mehr Zeit für Bücher, aber das ist dem Lauterbacher zu wenig.
Jürgen Henneberg hat zwar nun mehr Zeit für Bücher, aber das ist dem Lauterbacher zu wenig. Bild: Wagner
Das Rentenalter ist offenbar für viele Ärzte kein Grund, ihren Beruf aufzugeben.
Das Rentenalter ist offenbar für viele Ärzte kein Grund, ihren Beruf aufzugeben. Bild: Patrick Pleul dpa
Werdau
Bürokratie stoppt Notarzt mit 69: Ruhestand wird Lauterbacher zum Verhängnis
Von Roland Wagner
Jürgen Henneberg ist Arzt aus Überzeugung. Doch weil er inzwischen Rentner ist, darf er im Notdienst nicht mehr helfen. In anderen Bundesländern wäre das kein Problem. Ist das sinnvoll?

Jürgen Henneberg ist 69 Jahre alt, gesundheitlich fit – und mit Leib und Seele Arzt. Fast sein ganzes Berufsleben hat er Menschen im Notfall geholfen. Doch ausgerechnet jetzt, wo der Mangel an medizinischem Personal spürbar ist, muss der Lauterbacher als Notarzt aufhören. Grund: Er ist Rentner. Eine gesetzliche Regelung steht seiner...
