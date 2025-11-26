Bürokratie stoppt Notarzt mit 69: Ruhestand wird Lauterbacher zum Verhängnis

Jürgen Henneberg ist Arzt aus Überzeugung. Doch weil er inzwischen Rentner ist, darf er im Notdienst nicht mehr helfen. In anderen Bundesländern wäre das kein Problem. Ist das sinnvoll?

Jürgen Henneberg ist 69 Jahre alt, gesundheitlich fit – und mit Leib und Seele Arzt. Fast sein ganzes Berufsleben hat er Menschen im Notfall geholfen. Doch ausgerechnet jetzt, wo der Mangel an medizinischem Personal spürbar ist, muss der Lauterbacher als Notarzt aufhören. Grund: Er ist Rentner. Eine gesetzliche Regelung steht seiner...