Regionale Nachrichten und News
  • Bundesstraße 175 in Werdau gesperrt: Ab Montag gelten im Stadtgebiet Umleitungen

Am Werdauer Sternplatz stehen die Hinweisschilder für die Sperrung bereits.
Am Werdauer Sternplatz stehen die Hinweisschilder für die Sperrung bereits.
Werdau
Bundesstraße 175 in Werdau gesperrt: Ab Montag gelten im Stadtgebiet Umleitungen
Annegret Riedel
Im Auftrag der Wasserwerke Zwickau wird drei Wochen lang auf einem Abschnitt der B 175 am Sternplatz gearbeitet.

Neue Staus drohen ab dem 1. Dezember drei Wochen lang in der Werdauer Innenstadt rund um den Sternplatz. Grund ist die Vollsperrung eines Teilstücks der Ronneburger Straße (B 175). Zwischen dem Brückenbauwerk Westtrasse/Deutsche Bahn und der Kreuzung am Sternplatz wird die Bundesstraße ab Montag komplett gesperrt. „Im Auftrag der Wasserwerke...
