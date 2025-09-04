CDU-Ortsgruppe im Landkreis Zwickau tritt fast geschlossen aus der Partei aus

Neben Bürgermeister Tobias Bär verlassen in Langenbernsdorf etliche Mitglieder die Ortsgruppe der Partei. Warum das? Und wie geht es nun weiter?

Der Langenbernsdorfer Bürgermeister Tobias Bär ist nicht mehr Mitglieder der CDU. „Dass ich einmal diese Entscheidung treffen muss, hätte ich mir niemals träumen lassen“, sagt der 55-jährige Kommunalpolitiker über den Schritt, der ihm nicht leichtgefallen sei. Seit 2011 gehörte Bär der Partei an. Seinen Austritt begründet er mit einer...