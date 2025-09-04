Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • CDU-Ortsgruppe im Landkreis Zwickau tritt fast geschlossen aus der Partei aus

Der Langenbernsdorfer Bürgermeister Tobias Bär (links) und Ortsgruppenchef Robert Zergiebel sind nicht mehr Mitglieder der CDU.
Der Langenbernsdorfer Bürgermeister Tobias Bär (links) und Ortsgruppenchef Robert Zergiebel sind nicht mehr Mitglieder der CDU. Bild: Annegret Riedel
Werdau
CDU-Ortsgruppe im Landkreis Zwickau tritt fast geschlossen aus der Partei aus
Redakteur
Von Annegret Riedel
Neben Bürgermeister Tobias Bär verlassen in Langenbernsdorf etliche Mitglieder die Ortsgruppe der Partei. Warum das? Und wie geht es nun weiter?

Der Langenbernsdorfer Bürgermeister Tobias Bär ist nicht mehr Mitglieder der CDU. „Dass ich einmal diese Entscheidung treffen muss, hätte ich mir niemals träumen lassen“, sagt der 55-jährige Kommunalpolitiker über den Schritt, der ihm nicht leichtgefallen sei. Seit 2011 gehörte Bär der Partei an. Seinen Austritt begründet er mit einer...
