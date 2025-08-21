Werdau
Über viele Jahre gab es in der Stadt diesen Sport nicht mehr. Im Januar wurde ein neuer Verein gegründet. Welche Chancen haben die eigenen elf Teilnehmer?
Der Countdown für das 1. Crimmitschauer Boxturnier läuft. Am Samstag, 23. August, findet es im Haus der Vereine unter dem Motto „Fäuste für Fairness“ statt. Veranstaltet wird es vom Crimmitschauer Box Club.
