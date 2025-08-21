Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Crimmitschauer Boxer beim vorbereitenden Training zum 1. Crimmitschauer Boxturnier.
Die Crimmitschauer Boxer beim vorbereitenden Training zum 1. Crimmitschauer Boxturnier. Bild: Roland Wagner
Die Crimmitschauer Boxer beim vorbereitenden Training zum 1. Crimmitschauer Boxturnier.
Die Crimmitschauer Boxer beim vorbereitenden Training zum 1. Crimmitschauer Boxturnier. Bild: Roland Wagner
Werdau
Countdown für das 1. Crimmitschauer Boxturnier
Von Roland Wagner
Über viele Jahre gab es in der Stadt diesen Sport nicht mehr. Im Januar wurde ein neuer Verein gegründet. Welche Chancen haben die eigenen elf Teilnehmer?

Der Countdown für das 1. Crimmitschauer Boxturnier läuft. Am Samstag, 23. August, findet es im Haus der Vereine unter dem Motto „Fäuste für Fairness“ statt. Veranstaltet wird es vom Crimmitschauer Box Club.
