Crimmitschau: E-Bike-Fahrer schwer verletzt

Ein 70-Jähriger stürzt heftig. Das hat für ihn nicht nur gesundheitliche Folgen.

Bei einem Sturz mit seinem E-Bike ist ein 70 Jahre alter Mann in Crimmitschau schwer verletzt worden. Laut Polizei war er am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr mit dem Bike auf der Jakobsgasse in Richtung Katzensteig unterwegs. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte, blieb er am Bordstein hängen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte...