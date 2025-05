Crimmitschau: Energieversorger organisiert Aktionstag mit buntem Programm

Der neu gestaltete Energieladen von Envia M öffnet seine Türen. Experten beraten zu Energiefragen, während Kinder spielerisch beschäftigt werden. Welche Überraschungen hält das Programm bereit?

Mit einem Aktionstag am Samstag lockt die Envia Mitteldeutsche Energie (Envia M) in den Energieladen an der Amselstraße 3 nach Crimmitschau. Wie Pressesprecherin Evelyn Zaruba sagt, steht der Laden nach dem Umbau im vergangenen Jahr für Fragen und Beratungen rund um das Thema Energie zur Verfügung. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr können sich...