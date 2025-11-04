Crimmitschau: Fast 100 Kleintierzüchter stellen nahezu 700 Tiere aus

Der Dänkritz-Lauterbacher Verein feiert mit dieser Schau sein 100-jähriges Bestehen. Weitere Züchter beteiligen sich.

Das 100-jährige Vereinsjubiläum des Kleintierzüchtervereins Dänkritz/Lauterbach steht im Mittelpunkt der Vereinsschau, die am 8. und 9. November gemeinsam mit der Schau des Geflügelzuchtvereins 1896 Langenreinsdorf in Crimmitschau stattfindet. Es handelt sich gleichzeitig um die Kreisrassegeflügelschau mit Kreisjugendschau des Kreisverbandes...