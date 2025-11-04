Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Crimmitschau: Fast 100 Kleintierzüchter stellen nahezu 700 Tiere aus

Sebastian Latour (l.) und Thomas Raschke bei der Bewertung eines Huhnes.
Sebastian Latour (l.) und Thomas Raschke bei der Bewertung eines Huhnes. Bild: Roland Wagner
Sebastian Latour (l.) und Thomas Raschke bei der Bewertung eines Huhnes.
Sebastian Latour (l.) und Thomas Raschke bei der Bewertung eines Huhnes. Bild: Roland Wagner
Werdau
Crimmitschau: Fast 100 Kleintierzüchter stellen nahezu 700 Tiere aus
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Dänkritz-Lauterbacher Verein feiert mit dieser Schau sein 100-jähriges Bestehen. Weitere Züchter beteiligen sich.

Das 100-jährige Vereinsjubiläum des Kleintierzüchtervereins Dänkritz/Lauterbach steht im Mittelpunkt der Vereinsschau, die am 8. und 9. November gemeinsam mit der Schau des Geflügelzuchtvereins 1896 Langenreinsdorf in Crimmitschau stattfindet. Es handelt sich gleichzeitig um die Kreisrassegeflügelschau mit Kreisjugendschau des Kreisverbandes...
