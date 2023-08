Crimmitschau: Ford fährt auf Mercedes-Transporter auf

Zu einem Auffahrunfall ist es am zeitigen Dienstagnachmittag in Crimmitschau gekommen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, hatte ein 51-Jähriger mit einem Mercedes-Transporter zwischen 13.20 und 13.30 Uhr die Ritterstraße in Fahrtrichtung Zentrum befahren und beabsichtigt, nach rechts in die Gablenzer Straße...