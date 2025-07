Crimmitschau: Motorradfahrer flüchtet mit bis zu 100 km/h vor der Polizei

Der tatverdächtige 35-Jährige und sein Motorrad konnten gestellt werden. Er muss sich nun gleich wegen mehrerer Vergehen verantworten.

Crimmitschau.

In Crimmitschau ist ein Mann vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Passiert ist das in der Nacht zum Sonntag. Auf der Bahnstraße hatten die Beamten ein Motorrad ohne Kennzeichen bemerkt und wollten den Fahrer anhalten. Doch der entzog sich der Kontrolle und „flüchtete mit höchstmöglicher Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrig“, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Kurze Zeit später stellten die Polizisten einen Mann fest, der zu Fuß unterwegs war. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem 35-Jährigen um den Fahrer handeln, der mit dem Motorrad geflüchtet war. Auch das mutmaßlich genutzte Zweirad wurde gefunden.