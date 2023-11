Crimmitschau: Polizeiauto landet bei Verfolgung im Graben

Crimmitschau.

Ein Polizeiwagen ist in Crimmitschau bei der Verfolgung eines Autofahrers am Sonntag mit einer Laterne sowie Begrenzungssteinen kollidiert und in einem Graben gelandet. Zuvor hatten die Beamten nach eigenen Angaben eine Verkehrskontrolle bei dem 23 Jahre alten Fahrer durchführen wollen. Der BMW-Fahrer war wegen seiner Fahrweise aufgefallen.