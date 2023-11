Crimmitschau: Töpferei stimmt auf die Adventszeit ein

Die Steuernagels laden für das Wochenende zum Weihnachtswerkstattfest ein. Wer das verpasst, kann auch eine Woche später zu Besuch kommen.

Die perfekte Einstimmung auf die Adventszeit bietet am Wochenende das Team der Töpferei Steuernagel in Crimmitschau mit einem Weihnachtswerkstattfest. „Auch wenn das Baugeschehen vor unserer Tür seit Juni tobt. Wir freuen uns auf viele Besucher, die auch ganz in der Nähe einen Parkplatz finden“, sagt Töpfermeisterin Sabine Steuernagel. Am...