Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“

Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.

Der Tod kam plötzlich – und reißt ein tiefes Loch in das sportliche und soziale Leben von Crimmitschau. Viele blicken nun mit Sorge auf den Fortbestand des Sportparks an der Hainstraße. Als Heiko Schütze wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus kam, rechnete niemand mit einem tragischen Ausgang. Wenige Tage später war der...