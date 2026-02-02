MENÜ
  • Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“

Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Die Freizeit- und Sporteinrichtung befindet sich am Rande Stadt, nahe dem Ortsteil Lauenhain.
Marlen Helbig von der Tanzschule „Step by Step“ erfuhr von Sören Scholz, wie es nun weitergeht.
Werdau
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Von Jochen Walther
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.

Der Tod kam plötzlich – und reißt ein tiefes Loch in das sportliche und soziale Leben von Crimmitschau. Viele blicken nun mit Sorge auf den Fortbestand des Sportparks an der Hainstraße. Als Heiko Schütze wegen gesundheitlicher Beschwerden ins Krankenhaus kam, rechnete niemand mit einem tragischen Ausgang. Wenige Tage später war der...
