Crimmitschauer Fußballer engagieren sich für das Thema Medienkompetenz

Werdau
Zum zweiten Mal in diesem Jahr soll in der Pleißestadt ein Kurzfilm entstehen, der nur auf den zweiten Blick etwas mit dem Sport zu tun hat. Dafür brauchen die Macher noch Unterstützung.
Die Geschichte ihrer Fußballmannschaft, das Finden der Gemeinschaft und der Umgang mit schwierigen Situationen – all das haben im Frühjahr ein gutes Dutzend Kinder filmisch festgehalten. Vor wenigen Tagen präsentierten sie das Ergebnis beim Vereinsfest des FC Crimmitschau in der Tuchfabrik. Jetzt sucht Sebastian Simon, der sich als...
