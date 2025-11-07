Crimmitschauer Töpferei stimmt auf die Adventszeit ein

Am Wochenende findet auf dem Westberg ein Weihnachtswerkstattfest statt. Besucher können sich an der Töpferscheibe versuchen.

Auf die kommende Adventszeit möchte das Team der Töpferei Steuernagel in Crimmitschau mit einem stimmungsvollen Weihnachtswerkstattfest jetzt am Wochenende in den Räumen des Handwerksbetriebs einstimmen. Am 8. und 9. November können sich die Besucher jeweils zwischen 10 und 17 Uhr in der Töpferei in der Westbergstraße 3 umschauen und das...