„Das Spektakel lasse ich mir nicht entgehen“: In Werdau verschwinden 100 DDR-Plattenbau-Wohnungen

Im Wohngebiet Kranzberg fallen drei Blöcke. Schaulustige sind immer wieder am Bauzaun zu beobachten. Der Mega-Abriss prägt die Neugestaltung des Quartiers – vorerst mit viel Grün statt Beton.

Staub liegt in der Luft, als sich der Baggerarm in das graue Mauerwerk bohrt. An der Ernst-Busch-Straße am Kranzberg in Werdau reißen seit Anfang Oktober schwere Maschinen einen DDR-Plattenbau nach dem anderen ab. Schaulustige bleiben immer wieder stehen, einige kommen gezielt vorbei. Werner Müller, 73 Jahre alt, mit Hund an der Leine, lehnt...