Die Kunst der Erinnerung: Erste Tierbestatterin Westsachsens hilft mit Airbrush-Urnen über den Verlust hinweg

Sandra Heßler findet in der Tierbestattung ihre Berufung und macht sich in Werdau selbstständig. Mit persönlicher Erfahrung begleitet sie Tierhalter in schweren Zeiten. Was treibt sie an?

Die Urne mit der Asche ihrer im Februar verstorbenen Hündin hat in der Vitrine des Wohnzimmers einen würdigen Platz gefunden. Nora Knoch hatte den Vierbeiner aus einer Tötungsstation in Spanien geholt. „Ich wollte immer Hunde, die niemand will. Tona war ein wichtiges Familienmitglied. Meine Kinder sind mit ihr aufgewachsen", sagt die...