Diebstahl von Baustelle in Crimmitschau: Anhänger mit Minibagger und Kompressor gestohlen

Die Polizei beziffert den Wert der Technik auf rund 36.000 Euro. Der Tatort befindet sich in der Südstadt. Was bisher bekannt ist.

Crimmitschau. Technik im Wert von rund 36.000 Euro haben Unbekannte bei einem Diebstahl in Crimmitschau entwendet. Und zwar zwischen Sonntagabend und Montagmorgen.

Dabei wurde ein Anhänger der Marke Stedele mit dem amtlichen Kennzeichen OB-AK 180 gestohlen. Der Anhänger war auf einer Baustelle an der Sophienstraße - sie befindet sich in der Südstadt - in Höhe des Hausgrundstücks 18 abgestellt. Er war mit einem Minibagger der Marke Caterpillar und einem Kompressor beladen, teilt die Polizei mit.

Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise – zu verdächtigen Personen oder dem Verbleib der entwendeten Technik. Zeugen-Telefon: 03761 7020. Der Diebstahl wurde laut Karolin Hemp am Montag gegen 8 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. (hof)