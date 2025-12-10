Diese Brücke in Langenhessen wird bald saniert

Sie verbindet den Mittelweg mit der Dorfstraße. Statt Holz kommt Kunststoff zum Einsatz. Die Bauarbeiten sollen drei Monate dauern.

Die Ischtbrücke im Werdauer Ortsteil Langenhessen wird erneuert. Einen entsprechenden Baubeschluss haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates am Dienstagabend gefasst. Rund 120.000 Euro kosten die Arbeiten, die voraussichtlich ab Anfang Juni durchgeführt werden sollen. Innerhalb von rund drei Monaten soll die Maßnahme...