MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Ischtbrücke im Oberdorf muss erneuert werden. Ein Beschluss dazu wurde am Dienstag gefasst.
Die Ischtbrücke im Oberdorf muss erneuert werden. Ein Beschluss dazu wurde am Dienstag gefasst. Bild: A. Kleber
Die Ischtbrücke im Oberdorf muss erneuert werden. Ein Beschluss dazu wurde am Dienstag gefasst.
Die Ischtbrücke im Oberdorf muss erneuert werden. Ein Beschluss dazu wurde am Dienstag gefasst. Bild: A. Kleber
Werdau
Diese Brücke in Langenhessen wird bald saniert
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie verbindet den Mittelweg mit der Dorfstraße. Statt Holz kommt Kunststoff zum Einsatz. Die Bauarbeiten sollen drei Monate dauern.

Die Ischtbrücke im Werdauer Ortsteil Langenhessen wird erneuert. Einen entsprechenden Baubeschluss haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates am Dienstagabend gefasst. Rund 120.000 Euro kosten die Arbeiten, die voraussichtlich ab Anfang Juni durchgeführt werden sollen. Innerhalb von rund drei Monaten soll die Maßnahme...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.11.2025
2 min.
Werdau: Neue Rettungswache entsteht nahe der Pleißentalklinik
Auf dieser Wiesenfläche nahe der Pleißentalklinik soll die neue Rettungswache entstehen.
Der Rettungszweckverband Südwestsachsen als Bauherr plant den ersten Spatenstich für das Projekt im Frühjahr 2026.
Annegret Riedel
15:09 Uhr
5 min.
Mutmaßlicher Chef der Entführer sagt im Block-Prozess aus
Unternehmerin Christina Block wird von Rechtsanwalt Ingo Bott vertreten.
Nach längerer Pause müssen die Angeklagten im Block-Prozess wieder vor Gericht erscheinen. Ein wichtiger Zeuge sagt aus. Er soll der Chef der Entführer gewesen sein.
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
01.11.2025
4 min.
Von wegen friedliches Dorfleben: Langenhessener sind von Rasern genervt
Der Langenhessener Michael Matthes ärgert sich tagtäglich über Kraftfahrer an der Dorfstraße, die die Verkehrsschilder einfach ignorieren.
Im Werdauer Ortsteil wird eine Sackgasse täglich als Durchfahrtsstraße genutzt. Das bringt die Anwohner ebenso auf die Palme wie die Kraftfahrer, die kein Tempo-Limit kennen.
Annegret Riedel
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel