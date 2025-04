Drei Jugendliche sollen in Crimmitschau gut 60.000 Euro Schaden angerichtet haben

Die Polizei hat zu Vorfällen im November drei Tatverdächtige bekannt gemacht, die zur Tatzeit 15 und 16 Jahre alt waren.

Crimmitschau.

Die Polizei hat drei jugendliche Tatverdächtige zu Sachbeschädigungen in Crimmitschau und Neukirchen ermittelt. Sie sollen in der Nacht vom 19. auf den 20. November 2024 an 34 Fahrzeugen und einer Schaufensterscheibe insgesamt 62.000 Euro Sachschaden hinterlassen haben. Es seien „umfangreiche Ermittlungen“ notwendig gewesen, teilte der Sprecher der Polizeidirektion Zwickau Enrico Liebold mit, nachdem die zuerst unbekannten Täter in großen Teilen des Stadtgebietes von Crimmitschau vor allem Fahrzeuge angegriffen hatten. Während die ersten Schätzungen noch von 30.000 Euro Sachschaden ausgingen, verdoppelte sich die Summe der Schäden noch. Die drei Jugendlichen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. (kru)