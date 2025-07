Drei Personen nach Unfall in Langenhessen im Krankenhaus

Fußgänger (43) verletzt sich bei Kollision mit Moped schwer. Mopedfahrer (15) und Sozia (15) kommen ebenfalls zu Sturz.

Langenhessen.

Bei einem Unfall in der Nacht zum Mittwoch in Langenhessen sind drei Personen verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau mitteilte, parkte der 43-jährige Fahrer eines Pkw sein Fahrzeug gegen 23.20 Uhr an der Crimmitschauer Straße der Werdauer Ortsteils. Als der Mann im Anschluss die Straße überqueren wollte, kollidierte er mit einem Richtung Langenhessen fahrenden Moped. Laut Polizeibericht kamen der Mopedfahrer (15) und seine Sozia (15) sowie der Fußgänger durch den Zusammenprall zu Sturz. Der 43-Jährige verletzte sich schwer, die beiden Jugendlichen leicht. Alle Drei wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden lag bei etwa 500 Euro, so ein Polizeisprecher abschließend. (hd)