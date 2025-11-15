Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Drohende Listerien-Infektion: Thüringer Fleischerei mit Filiale in Langenbernsdorf ruft Kümmel- und Knoblauchbratwurst zurück

Einen Produktrückruf hat die Fleischerei Oertel mit Sitz in Kauern (Landkreis Greiz) am Freitagabend veröffentlicht.
Einen Produktrückruf hat die Fleischerei Oertel mit Sitz in Kauern (Landkreis Greiz) am Freitagabend veröffentlicht. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration
Einen Produktrückruf hat die Fleischerei Oertel mit Sitz in Kauern (Landkreis Greiz) am Freitagabend veröffentlicht.
Einen Produktrückruf hat die Fleischerei Oertel mit Sitz in Kauern (Landkreis Greiz) am Freitagabend veröffentlicht. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration
Werdau
Drohende Listerien-Infektion: Thüringer Fleischerei mit Filiale in Langenbernsdorf ruft Kümmel- und Knoblauchbratwurst zurück
Redakteur
Von Thomas Kaufmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Betroffen sind Produkte, die zwischen dem 4. und 14. November in den Verkaufsstellen des Unternehmens angeboten wurden. Wer nun ärztlichen Rat einholen sollte.

Langenbernsdorf.

Die Fleischerei Oertel mit Sitz in Kauern, die auch eine Verkaufsstelle in Langenbernsdorf betreibt, hat am Freitagabend einen Produktrückruf veröffentlicht. Betroffen sind die Kümmelbratwurst und Knoblauchbratwurst im Ring mit silbernem Verschlussclip, welche zwischen dem 4. und dem 14. November in den Verkaufsstellen des Unternehmens verkauft worden sind.

Die Produkte könnte Bakterien vom Typ Listeria monocytogenes enthalten, die eine Listerien-Erkrankung verursachen könnten. Diese äußert sich innerhalb von 14 Tagen nach einer Infektion mit Durchfall und Fieber. „Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden“, so eine Unternehmenssprecherin. Personen, die diese Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten einen Arzt aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen. Schwangere sollten sich auch ohne Symptome in ärztliche Behandlung begeben und beraten lassen.

Kunden, welche die entsprechenden Produkte gekauft haben, können diese ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. (tka)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
24.10.2025
2 min.
Rückruf für Matjes- und Heringsfilets bei Edeka, Rewe & Co.: Schwangere sollten besonders aufpassen
Herings- und Matjesfilets mit Bratkartoffeln kommen in vielen Haushalten in Deutschland regelmäßig auf den Tisch. Bestimmte Erzeugnisse sind jetzt aber von einem Rückruf betroffen.
Der Hersteller Ostsee Fisch ruft zahlreiche Matjes- und Heringsfilets-Produkte zurück, die auch in Sachsen bei Edeka, Rewe und Globus verkauft worden sind. Vom Verzehr wird abgeraten. Vor allem schwangere Frauen sollten aufpassen.
Jürgen Becker
20:23 Uhr
2 min.
Möglicher Tornado: Tote und Verletzte in Portugal
Auf diesem Campingplatz starb eine Frau.
Ein heftiger Sturm an der Algarve hat eine Frau getötet. Der Wetterdienst prüft, ob ein Tornado für die Schäden in Albufeira verantwortlich ist.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
08.09.2025
2 min.
Salami-Rückruf bei Lidl, Edeka & Kaufland: Es drohen Durchfall, Bauchkrämpfe, Nierenversagen
Wurstfabrikant Wiltmann ruft eine Charge seines Verkaufsschlagers „Rein Rind Salami" zurück.
Der Wurstfabrikant Franz Wiltmann ruft seine „Rein Rind Salami“ in der Packungsgröße 50 Gramm zurück. Vom Verzehr der beliebten Wurst, die auch in Sachsen bei Lidl, Edeka oder Kaufland verkauft wurde, wird dringend abgeraten.
Jürgen Becker
Mehr Artikel