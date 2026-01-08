E-Bike aus Hinterhof in Werdau gestohlen

Das Zweirad besaß einen vergleichsweise hohen Wert. Was dazu bekannt ist.

Ein E-Bike wurde aus dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Werdau gestohlen. Über den Fall hat die Polizei berichtet. Der Diebstahl geschah zwischen dem Sonntagvormittag, 4. Januar, und dem Mittwochnachmittag, 7. Januar, im Bereich Rathenaustraße/Leubnitzer Bahnhofstraße. Das gestohlene Zweirad ist ein graues Cube Stereo Hybrid. Der Wert...