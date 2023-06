E-Bike-Fahrer nach Sturz in Werdau gestorben

Der Mann war mit einem E-Bike unterwegs. Der Unfall hat sich laut Polizei auf der Holzstraße ereignet.

Ein 72-jähriger Mann ist nach einem Unfall in Werdau verstorben. Darüber hat die Polizei informiert.

Am Sonntag gegen 8.25 Uhr fuhr der Rentner mit seinem E-Bike auf der Holzstraße in Richtung Wiesengrund. "Plötzlich geriet er auf die linke Fahrbahnseite, stieß gegen den Bordstein und kam zu Fall", sagt Katja Hohenhausen aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei. Durch den Sturz habe sich der Mann eine Kopfverletzung zugezogen und am Unfallort das Bewusstsein verloren. Der Mann kam ins Krankenhaus. Dort erlag der Rentner seinen Verletzungen.

Ein Blick in die Unfallstatistik für den Landkreis Zwickau: 2022 starb ein Radfahrer nach einem Sturz im Hartensteiner Ortsteil Zschocken. 2021 gab es keine tödlichen Unfälle mit Radfahrern. 2020 wurde ein 57-jähriger Radfahrer tot neben einer Straße in Mülsen gefunden.