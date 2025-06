„Ein guter Jahrgang“: Crimmitschauer Abiturienten bekommen ihre Zeugnisse

Von 33 Jugendlichen haben 31 ihr Abitur bestanden. Kristina Hauser gelang ein 1,0-Abschluss.

Ihre Zeugnisausgabe erlebten am Donnerstagabend die Zwölftklässler des Julius-Motteler-Gymnasiums Crimmitschau im Theater. Im feinen Zwirn und in tollen Abendkleidern nahmen sie ihre Zeugnisse in Empfang. „Es war ein guter Abitur-Jahrgang“, sagt Oberstufenberater Jörg Eidner vom Gymnasium. Von 33 Abiturienten haben 31 ihr Abitur bestanden....