Ein Stück Stadtgeschichte bekommt Halt: Werdau startet Sanierungsprojekt auf Waldfriedhof

Werdau
Mit einer Förderung von 30.000 Euro beginnt die nächste Etappe zur Sicherung der Friedhofsmauer: Das historische Bauwerk wird restauriert – mit Blick auf den Denkmalschutz.
Ein alter Friedhof, eine bröckelnde Mauer – und ein neuer Anfang. Mitten im goldenen Oktober geht es los: Die historische Friedhofsmauer des Werdauer Waldfriedhofs wird saniert. Ein Teil der Stadtgeschichte bekommt damit neuen Halt – buchstäblich. Es ist ein ruhiger Ort, der viel erzählt – von Architekten, die einst groß dachten, von...
