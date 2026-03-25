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In der August-Bebel-Straße in Werdau sind Pflasterarbeiten im vollen Gange.
In der August-Bebel-Straße in Werdau sind Pflasterarbeiten im vollen Gange. Foto: André Kleber
In der August-Bebel-Straße in Werdau sind Pflasterarbeiten im vollen Gange.
In der August-Bebel-Straße in Werdau sind Pflasterarbeiten im vollen Gange. Foto: André Kleber
Werdau
Einkaufsstraße in Werdau: Pflasterer haben losgelegt
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Die Neugestaltung der August-Bebel-Straße liegt im Plan. Doch wann wird sie fertig?

Die Pflasterarbeiten im Bereich der August-Bebel-Straße in Werdau sind in vollem Gange. Fußwege und Knotenpunkt an der Parfümerie Cleo und an der Foto-Ecke müssen gestaltet werden, sagt Karsten Piehler, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Bau im Rathaus. Die Sanierungsmaßnahme, die die Ladenstraße zwischen Annoncenuhr und Zwickauer...
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