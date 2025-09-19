Einlaufmusik, Ticketpreise und Bierpreise: Was sich bei den Heimspielen der Eispiraten Crimmitschau ändert

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau startet am Freitag in die neue Saison. Vor dem Bully treffen sich die Fans zum Einsingen und gibt es eine emotionale Verabschiedung. Alle Neuerungen im Überblick.

Für die Eispiraten Crimmitschau beginnt die neue Saison. Kapitän Dominic Walsh und Co. treffen am Freitag im Kunsteisstadion im Sahnpark auf die Krefeld Pinguine. Dabei handelt es sich um ein Team, welches um Meistertitel und Aufstieg mitspielen wird. Mit dem Heimspiel geht eine nervenaufreibende Sommerpause zu Ende – mit der Hängepartie um... Für die Eispiraten Crimmitschau beginnt die neue Saison. Kapitän Dominic Walsh und Co. treffen am Freitag im Kunsteisstadion im Sahnpark auf die Krefeld Pinguine. Dabei handelt es sich um ein Team, welches um Meistertitel und Aufstieg mitspielen wird. Mit dem Heimspiel geht eine nervenaufreibende Sommerpause zu Ende – mit der Hängepartie um...