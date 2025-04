Einsatz kurz vor Mitternacht: Warum die Feuerwehr in Werdau ausrücken musste

In der Nacht zu Freitag hat ein Brand die Feuerwehr Werdau alarmiert. Die Polizei sucht Zeugen. Der Fall erinnert an eine Brandserie in Zwickau-Marienthal.

Kurz vor Mitternacht ist in der Nacht zu Freitag die Freiwillige Feuerwehr Werdau zu einem Brand ausgerückt. Darüber informierte Polizei-Pressesprecherin Christina Friedrich. „An der Holzstraße brannte eine Hecke", so Friedrich. Diese sei auf einer Länge von drei Metern niedergebrannt. Sachschaden: etwa 1000 Euro. Die Brandursache ist...