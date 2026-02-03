MENÜ
  • Einzigartiger Laden in Werdau: Warum der 72-jährige Inhaber noch nicht ans Aufhören denkt

Um die 100 Kilogramm frischen Lachs verarbeiten Matthias Scheibner und sein Team innerhalb einer Woche. Daraus entsteht eine Vielfalt von Fischwaren.
Monika Siegert (rechts) – im Foto mit Mitarbeiterin Bettina Tschimmel – schätzt die Vielfalt des Angebots.
Seit 35 Jahren ist der Fischladen am Werdauer Markt unter der Regie von Matthias Scheibner.
Um die 100 Kilogramm frischen Lachs verarbeiten Matthias Scheibner und sein Team innerhalb einer Woche. Daraus entsteht eine Vielfalt von Fischwaren.
Monika Siegert (rechts) – im Foto mit Mitarbeiterin Bettina Tschimmel – schätzt die Vielfalt des Angebots.
Seit 35 Jahren ist der Fischladen am Werdauer Markt unter der Regie von Matthias Scheibner.
Werdau
Einzigartiger Laden in Werdau: Warum der 72-jährige Inhaber noch nicht ans Aufhören denkt
Von Annegret Riedel
Das Fischgeschäft am Markt ist seit Jahrzehnten eine gefragte Adresse. Täglich bereitet das Team Salate, Fischspezialitäten und Mittagstisch zu. Chef Matthias Scheibner ist immer mittendrin.

Marinierter Hering, Salate nach Matjes-Art, Lachs-Klopse, Fisch-Burger und Störtebeker-Brötchen gehören zu den Rennern im Fischgeschäft Scheibner am Werdauer Markt. „Wir haben täglich mehr als 20 Salate im Angebot und um die 15 Mittagessen. Wir müssen kreativ sein und den Kunden immer etwas Neues bieten“, sagt Chef Matthias Scheibner.
