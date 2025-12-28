MENÜ
  • Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus: Lange Warteschlange vor dem Kunsteisstadion

Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke. Bild: Andreas Kretschel
An der Tageskasse gab es noch Restkarten.
An der Tageskasse gab es noch Restkarten. Bild: Andreas Kretschel
Gut gelaunt: Die Fans aus Weißwasser.
Gut gelaunt: Die Fans aus Weißwasser. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus: Lange Warteschlange vor dem Kunsteisstadion
Von Holger Frenzel
Der Online-Vorverkauf wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag gestoppt. Aus Weißwasser kommen rund 800 Anhänger. Die ersten Infos aus dem Stadion.

Ein ausverkauftes Haus wird zum Sachsenderby in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) erwartet. Die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse kämpfen am Sonntag – Beginn ist 17 Uhr – um die Punkte. Dabei handelt es sich um ein Duell zwischen dem Fünften (Eispiraten) und dem Sechsten (Füchse).
