Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus: Lange Warteschlange vor dem Kunsteisstadion

Der Online-Vorverkauf wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag gestoppt. Aus Weißwasser kommen rund 800 Anhänger. Die ersten Infos aus dem Stadion.

Ein ausverkauftes Haus wird zum Sachsenderby in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) erwartet. Die Eispiraten Crimmitschau und die Lausitzer Füchse kämpfen am Sonntag – Beginn ist 17 Uhr – um die Punkte. Dabei handelt es sich um ein Duell zwischen dem Fünften (Eispiraten) und dem Sechsten (Füchse).