Eispiraten Crimmitschau: 300 Gäste bei Saisonabschlussveranstaltung im Hotel Meerane

Für Unterhaltung haben Fanfarenzug und Video-Botschaften gesorgt. Welche Aussage - mit Blick auf den sächsischen Kontrahenten aus Dresden - für einen Lacher sorgte.

Crimmitschau Meerane.

Rund 300 geladene Gäste haben an der Saisonabschlussveranstaltung des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau teilgenommen. Sponsoren, Dauerkartenbesitzer und ehrenamtliche Helfer verabschiedeten Kapitän Tobias Lindberg und Co. am Mittwochabend im Hotel Meerane in die Sommerpause. Nach einer Saison, die von vielen Widrigkeiten geprägt war. Darauf ging Geschäftsführer Jörg Buschmann in seinem Saison-Rückblick noch einmal ein. Er sorgte – trotz einer ungewissen Zukunft – für einen Lacher. „In Dresden hängt demnächst ein Eispiraten-Trikot“, sagte Buschmann mit Blick auf die Übergabe eines für den Veteranentag angefertigten Jerseys an das Militärhistorische Museum. Für Unterhaltung sorgte der Fanfarenzug. (hof)