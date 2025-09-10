Eispiraten Crimmitschau: Kurz vor dem Saisonstart gibt es Hängepartie um Sponsoren-Balkon

Nach dem Einbau der Flex-Bande ist die Stahlkonstruktion am Hauptgebäude gesperrt. Dort halten sich normalerweise rund 80 Sponsoren auf. Offen bleibt, wie lange die restlichen Arbeiten und die folgenden Überprüfungen dauern.

Als Leistungsträger eingeplante Profis fallen aus. In der Testspiel-Bilanz stehen zwei Siege und vier Niederlagen. Zu personellen Sorgen und sportlichen Problemen kommt beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau kurz vor dem Start in die Saison eine weitere Hängepartie: Die Nutzung des Sponsoren-Balkons im Kunsteisstadions im Sahnpark... Als Leistungsträger eingeplante Profis fallen aus. In der Testspiel-Bilanz stehen zwei Siege und vier Niederlagen. Zu personellen Sorgen und sportlichen Problemen kommt beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau kurz vor dem Start in die Saison eine weitere Hängepartie: Die Nutzung des Sponsoren-Balkons im Kunsteisstadions im Sahnpark...