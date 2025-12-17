MENÜ
  • Eispiraten Crimmitschau und das erste Weihnachtsliedersingen: Welche Musiker am Sonntag ins Kunsteisstadion im Sahnpark kommen

Im Kunsteisstadion im Sahnpark findet am Sonntag zum ersten Mal das Weihnachtsliedersingen statt.
Im Kunsteisstadion im Sahnpark findet am Sonntag zum ersten Mal das Weihnachtsliedersingen statt. Bild: Andreas Kretschel
Im Kunsteisstadion im Sahnpark findet am Sonntag zum ersten Mal das Weihnachtsliedersingen statt.
Im Kunsteisstadion im Sahnpark findet am Sonntag zum ersten Mal das Weihnachtsliedersingen statt. Bild: Andreas Kretschel
Werdau
Eispiraten Crimmitschau und das erste Weihnachtsliedersingen: Welche Musiker am Sonntag ins Kunsteisstadion im Sahnpark kommen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Klassische Weihnachtslieder und bekannte Fangesänge sollen am vierten Advent erklingen. Die Organisatoren bereiten nach dem Spiel zwischen Crimmitschau und Kaufbeuren ein rund einstündiges Programm vor.

Crimmitschau.

Das Weihnachtssingen in der Red Bull Arena in Leipzig und das Adventskonzert im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden liefern die Vorlage für eine Premiere im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau: Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau lädt am späten Sonntagnachmittag erstmals zum Weihnachtssingen ein.

„Ziel ist es, alle Beteiligten und Fans zu einem großen gemeinsamen Chor zu vereinen. Gesungen wird eine besondere Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern und bekannten Fangesängen aus dem Sahnpark. Untermalt wird das Konzert mit dem mehrmaligen Zünden von Wunderkerzen, um eine besondere optische Atmosphäre zu schaffen“, sagt Eispiraten-Medienchef Aaron Frieß.

„Mr. Rod“ präsentiert zwei Titel

Zusagen gibt es von Songwriter Mazze Wiesner und Marco Wölfer, der aus Crimmitschau stammt und weltweit seine Show „Mr. Rod“ als Hommage an Rod Stewart präsentiert. Marco Wölfer hat nach der Anfrage von Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann sofort zugesagt: „Eine coole Veranstaltung. Wir wollen alle gemeinsam für eine besondere Weihnachtsstimmung sorgen.“

Die Premiere des Weihnachtssingens findet nach dem Zweitliga-Spiel zwischen den Eispiraten Crimmitschau und dem ESV Kaufbeuren statt, welches um 15 Uhr beginnt. Nach der Partie, die je nach Spielverlauf, zwischen 17 und 17.30 Uhr vorbei sein wird, folgt eine rund 20-minütige Pause – für Eisbereitung und Aufbau der Technik. Das Programm soll etwa eine Stunde dauern.

Spenden gehen an Kids-Club

Der Eintritt für das Weihnachtssingen ist frei. Besucher können allerdings Geld in Spendenboxen einwerfen. Die Einnahmen sollen an den Kids-Club der Eispiraten gehen. Dessen Mädchen und Jungen sorgen mit geschmückten Weihnachtsbäumen für die passende Optik im Kunsteisstadion. (hof)

