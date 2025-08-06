Erlebnis für Ferienkinder: Bauernhof in Blankenhain öffnet

Mädchen und Jungen können Fladenbrot kosten, Lehmziegel herstellen oder alte Kinderspiele machen.

Einen abwechslungsreichen Tag für Ferienkinder bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain für den 7. August vor. An diesem Tag öffnet der Museumsbauernhof mitten im Dorf seine Türen. „Dort finden Vorführungen, zum Beispiel das Buttern, statt. Die kleinen und großen Besucher...