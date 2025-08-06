Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf dem Bauernhof von Schloss Blankenhain findet am Donnerstag ein Ferienaktionstag statt.
Auf dem Bauernhof von Schloss Blankenhain findet am Donnerstag ein Ferienaktionstag statt. Bild: Museum
Werdau
Erlebnis für Ferienkinder: Bauernhof in Blankenhain öffnet
Redakteur
Von Annegret Riedel
Mädchen und Jungen können Fladenbrot kosten, Lehmziegel herstellen oder alte Kinderspiele machen.

Einen abwechslungsreichen Tag für Ferienkinder bereiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Landwirtschaftsmuseums Schloss Blankenhain für den 7. August vor. An diesem Tag öffnet der Museumsbauernhof mitten im Dorf seine Türen. „Dort finden Vorführungen, zum Beispiel das Buttern, statt. Die kleinen und großen Besucher...
