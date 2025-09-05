Erneute Kandidatur: Kristensen will als Oberbürgermeister in Werdau weitermachen

Werdau
Der 61-Jährige stellt sich am 10. Mai kommenden Jahres zur Wiederwahl. Den „Werdauer Fluch“ hält der Amtsinhaber für Unsinn.
Sören Kristensen (Unabhängige Liste) wird erneut als Oberbürgermeister für Werdau kandidieren. Das sagte er am Freitag in einem Gespräch mit der „Freien Presse“. Er fühle sich gesundheitlich fit genug, noch eine weitere Legislaturperiode zu machen. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Stadtrates funktioniere. Im Rathaus wisse er...
