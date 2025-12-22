Eselhof Blumenwiese bei Werdau: Wo tierischer Trost und flauschiger Frieden warten

In Niederalbertsdorf kann jeder Tiere besuchen, die aus traditionellen Krippenspielen bekannt sind: die Esel Adrian, Emilio, Enno und Gerry. Sie schenken ihren Besuchern Trost und Frieden – nicht nur an Weihnachten.

Ganz egal, wer das Quartett auf dem Eselhof Blumenwiese in Niederalbertsdorf zum ersten Mal sieht: Die Reaktion ist immer die gleiche, sagt Sandy Zayene (48) schmunzelnd. „Alle sagen: ,Ooooh, diese puscheligen Ohren!'" Vier Ohren-Paare an neugierigen Eselsköpfen strecken sich über und durch den Zaun. Ihr Fell fühlt sich so weich und...