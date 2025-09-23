Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Fanmarsch vor Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser: Polizei schickt Motorradstaffel

Bilder vom Fanmarsch im September 2024. Am Sonntag laufen die Eispiraten-Fans wieder zum Kunsteisstadion.
Bilder vom Fanmarsch im September 2024. Am Sonntag laufen die Eispiraten-Fans wieder zum Kunsteisstadion.
Bilder vom Fanmarsch im September 2024. Am Sonntag laufen die Eispiraten-Fans wieder zum Kunsteisstadion.
Bilder vom Fanmarsch im September 2024. Am Sonntag laufen die Eispiraten-Fans wieder zum Kunsteisstadion.
Werdau
Fanmarsch vor Eishockey-Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser: Polizei schickt Motorradstaffel
Von Holger Frenzel
Anhänger der Eispiraten Crimmitschau laufen am Sonntag gemeinsam von der Innenstadt zum Kunsteisstadion. Wie sich die Polizei auf den Fanmarsch vorbereitet.

Mit einem Fanmarsch stimmen sich die Anhänger der Eispiraten Crimmitschau auf das Eishockey-Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse aus Weißwasser ein. Die Eispiraten-Fans laufen am Sonntag von der Innenstadt in das Kunsteisstadion im Sahnpark.
