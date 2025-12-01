Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Fans der Eispiraten Crimmitschau hinterlassen Spur der Verwüstung: Toiletten in der Donau-Arena in Regensburg beschmiert und verstopft

Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung. Bild: A. Kretschel/Archiv
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Eispiraten-Fans hinterließen auswärts in Regensburg eine Spur der Verwüstung. Bild: A. Kretschel/Archiv
Werdau
Fans der Eispiraten Crimmitschau hinterlassen Spur der Verwüstung: Toiletten in der Donau-Arena in Regensburg beschmiert und verstopft
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Vorfall am Sonntag ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Was auf den Fotos, die von den Eisbären an die Eispiraten geschickt wurden, zu sehen ist.

Die Fotos wecken Erinnerungen an Hinterlassenschaften, die man sonst von Fußball-Fans kennt. Aufkleber und Schmierereien befinden sich an Fliesen. Wasser steht in verstopften Toiletten. Kabel, die zu einer Lampe gehören, hängen herunter. Eine Spur der Verwüstung haben Anhänger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau am Sonntag in...
02.12.2025
2 min.
Industriepräsident sieht Standort "im freien Fall"
Auch die Stahlindustrie leidet.
In der deutschen Industrie droht das vierte Jahr in Folge ein Rückgang der Produktion. Der Industriepräsident schlägt Alarm.
02.12.2025
2 min.
Nachbesetzung von Richterposten dauert fast zehn Monate
Am Landgericht Leipzig sind drei Richterstellen nicht besetzt. (Archivbild)
Wenn eine Richterstelle an Sachsens Land- und Amtsgerichten frei wird, bleibt sie oft monatelang unbesetzt. Aktuell müssen 14 Stellen nachbesetzt werden.
27.11.2025
2 min.
Nach Angriff auf Fanbus der Kassel Huskies in Crimmitschau: Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch
Nach einem Angriff auf den Fanbus der Kassel Huskies am Kunsteisstadion im Sahnpark ermittelt die Polizei auch wegen Landfriedensbruch.
Nach dem Vorfall, der sich Mitte November ereignet hat, gibt es neue Informationen. Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Hessen erlitt Verletzungen. Die Polizei befindet sich auf der Suche nach Zeugen.
Holger Frenzel
30.11.2025
1 min.
Stadt Geringswalde erbt Meißener Porzellan
Teil des Porzellans aus der Manufaktur Meißen, die der Stadt Geringswalde vererbt wurde.
Die Kommune ist testamentarisch als Alleinerbin eines Vermögens eingesetzt worden. Die Stadträte entscheiden nun, wie damit umgegangen werden soll.
Marion Gründler
18.11.2025
3 min.
Angriff auf Huskies-Fanbusse in Crimmitschau: Eispiraten-Chef beginnt mit Aufarbeitung und spricht von „Vollidioten“
Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann steht nach dem Vorfall an den Huskies-Fanbussen im Austausch mit der Polizei.
Die Verantwortlichen des Eishockey-Zweitligisten stehen im Austausch mit der Polizei und dem Club aus Hessen. Jörg Buschmann kündigt an: „Wir werden die Zügel anziehen müssen.“
Holger Frenzel
15:30 Uhr
4 min.
VW Sachsen: Gericht erlässt Strafbefehl gegen Ex-Betriebsratschef Uwe Kunstmann
Der frühere Betriebsratschef von VW Sachsen, Uwe Kunstmann. Ende September hatte er den Vorsitz abgegeben.
Nach seiner skandalösen Unfallfahrt muss der frühere Betriebsratsvorsitzende nun eine Geldstrafe zahlen. Für ihn hätte es schlimmer kommen können: Einem Eintrag ins Führungszeugnis entgeht er knapp.
Jan-Dirk Franke
