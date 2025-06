Fans kleiner Bahnen sind im Werdauer Museum richtig

Am Wochenende findet das große Gartenbahntreffen im Gelände an der Holzstraße des Stadt- und Dampfmaschinenmuseums statt.

Fans kleiner Bahnen sind am Wochenende im Garten des Stadt- und Dampfmaschinenmuseums Werdau an der Holzstraße richtig. Dort findet am 14. Juni von 10 bis 18 Uhr sowie am 15. Juni von 10 bis 16 Uhr das traditionelle Gartenbahntreffen statt. Seit 1984 zählt dieses Treffen zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender des Museums. Die Loks und...