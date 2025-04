In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte den Hexenfeuer-Haufen nahe dem Hotel Friesen angebrannt. Bild: Walther

Werdau 30.04.2025

Feuerwehr in Werdau muss ausrücken: Wer hat den Hexenfeuer-Haufen am Hotel Friesen mitten in der Nacht angezündet?