Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das um- und neugebaute Gerätehaus Frankenhausen wurde Freitag vorige Woche eingeweiht.
Das um- und neugebaute Gerätehaus Frankenhausen wurde Freitag vorige Woche eingeweiht. Bild: Daniela Scheibel
Das um- und neugebaute Gerätehaus Frankenhausen wurde Freitag vorige Woche eingeweiht.
Das um- und neugebaute Gerätehaus Frankenhausen wurde Freitag vorige Woche eingeweiht. Bild: Daniela Scheibel
Werdau
Frankenhausener Retter freuen sich über modernes Feuerwehrhaus
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ortswehrleiter Philipp Stock und sein Team haben jetzt beste Bedingungen für ihr Ehrenamt. In diesem Jahr stehen bisher acht Einsätze zu Buche.

Die Frankenhausener Feuerwehr kann ihr modernes Gerätehaus nutzen. Es wurde am Freitag eingeweiht. Die Baumaßnahme dauerte rund anderthalb Jahre. Dafür wurde der Altbau vollständig entkernt und modernisiert. Die alte Fahrzeughalle wurde saniert und zu Aufenthaltsräumen, unter anderem für die Jugendfeuerwehr und zu Lagerzwecken umgebaut....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Dorf im Erzgebirge feiert seine Feuerwehr: Schwibbogen ziert neues Depot an Staatsstraße
Die Tannenberger Kameraden haben ihr neues Depot an der Ortsdurchfahrt bezogen.
Mit einem Neubau und dem Umbau einer ehemaligen Gaststätte hat Tannenberg ein neues Feuerwehrdepot geschaffen. Bevor es für Gäste öffnet, wird das 150-Jährige gefeiert. Und es heißt: Daumen drücken.
Annett Honscha
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
20.06.2025
4 min.
Crimmitschauer wohnt mitten auf der Baustelle: „Wenn es mir zu bunt wird, steige ich aufs Fahrrad“
Das Grundstück von Frank Schlüßler liegt unmittelbar an der Bahn-Baustelle. Der Frankenhausener bekommt die Streckensanierung hautnah mit.
Die Arbeiten an der Sachsen-Franken-Magistrale der Deutschen Bahn belasten die Anwohner. Während sich die Bauunternehmen an Absprachen halten, vermissen Frankenhausener Unterstützung durch die Stadt.
Annegret Riedel
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel