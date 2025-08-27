Frankenhausener Retter freuen sich über modernes Feuerwehrhaus

Ortswehrleiter Philipp Stock und sein Team haben jetzt beste Bedingungen für ihr Ehrenamt. In diesem Jahr stehen bisher acht Einsätze zu Buche.

Die Frankenhausener Feuerwehr kann ihr modernes Gerätehaus nutzen. Es wurde am Freitag eingeweiht. Die Baumaßnahme dauerte rund anderthalb Jahre. Dafür wurde der Altbau vollständig entkernt und modernisiert. Die alte Fahrzeughalle wurde saniert und zu Aufenthaltsräumen, unter anderem für die Jugendfeuerwehr und zu Lagerzwecken umgebaut.