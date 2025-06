Fraureuth: Betreiber des Restaurants „Oishi“ sind in Westsachsen angekommen

Nach der Eröffnung des Lokals im Februar steht den Besuchern jetzt auch ein Biergarten hinter dem Haus offen. Die Parksituation an der Hauptstraße hat sich entschärft.

Udon-Nudeln in vielen Varianten – die dicken, weichen Nudeln aus der japanischen Küche haben es den Gästen des Restaurant „Oishi“ in Fraureuth am meisten angetan. Aber auch sonst kann sich Lokalchefin Thanh Thi Nguyen über mangelnden Zuspruch auf ihre Angebote nicht beklagen. „Wir sind hier sehr gut aufgenommen worden“, sagt die...