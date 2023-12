Freund verstorben, Dienstwagen verschollen: Die 100 aufwühlenden Tage des Werdauer „Sidonienhof“-Chefs

Erst verstarb ein ehrenamtlicher Helfer während seines Urlaubs in Vietnam. Was nach der Trauer in der Pflegedienstfirma folgte, war die aufwendige Suche nach einem Dienstwagen.

Seit Monaten steht die Gefühlswelt von Erik Bergmann Kopf: Trauer, Hilflosigkeit, Hoffnung, Zuversicht, seit kurzem auch Freude. „Wenn ich das jemandem erzähle, ist die einzige Reaktion: ‚Das gibt‘s doch gar nicht‘“, sagt Bergmann. Denn erst musste er den Tod eines lieben Freundes verkraften. Dann begab er sich auf die Suche nach einem... Seit Monaten steht die Gefühlswelt von Erik Bergmann Kopf: Trauer, Hilflosigkeit, Hoffnung, Zuversicht, seit kurzem auch Freude. „Wenn ich das jemandem erzähle, ist die einzige Reaktion: ‚Das gibt‘s doch gar nicht‘“, sagt Bergmann. Denn erst musste er den Tod eines lieben Freundes verkraften. Dann begab er sich auf die Suche nach einem...